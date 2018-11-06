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Державна архітектурно-будівельна інспекція визнана лідером по боротьбі з корупцією - опитування

Державна архітектурно-будівельна інспекція визнана лідером по боротьбі з корупцією - опитування

Київ • УНН

 • 17791 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнана лідером по боротьбі з корупцією серед всіх державних органів виконавчої влади, - такі попередні результати опитування журналістів та лідерів громадської думки. Цю інформацію поширив блогер Вадим Винниченко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши попередні результати опитування, передає УНН.

“За останні два місяці нами проведено велику роботу. За допомогою анкет ми опитали понад 50 журналістів та топ-50 лідерів громадської думки зі списку топ-100 найпопулярніших блогерів українського фейсбуку.

Повний реліз вийде наступного тижня, але вже сьогодні я можу для затравки назвати переможця. Це державне відомство, до якого у журналістів та громадських активістів найменше претензій та нарікань щодо корупції. За підсумками опитування виграла ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України)” — зазначив експерт.

Нагадаємо, що з червня 2015 року Державну архітектурно-будівельну інспекцію України очолює Олексій Кудрявцев.

За інформацією з відкритих джерел, нинішній керівник за останні два роки провів низку значущих реформ в середині відомства. Зокрема проведена децентралізація, введений принцип електронного декларування початку будівництва.

Як заявив у одному зі своїх останніх інтерв’ю Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев, він особисто слідкує за тим, щоб жоден забудовник у крані не отримував відмову у реєстрації тричі поспіль.

“У кожен такий випадок я втручаюся та беру під особистий контроль”, — повідомив Олексій Кудрявцев.

Українські Національні Новини

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