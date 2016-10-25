Государство сократило задолженность по НДС до 16 млрд грн - Президент

"Если на предыдущую отчетную дату у нас была задолженность по НДС 25 млрд, то сегодня, при очень ограниченных возможностях бюджета, задолженность по НДС сократилась до 16 млрд", - сказал он.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Нацсовета реформ, что Украина должна сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, потому что Украина не может и не будет жить на транши МВФ или Всемирного банка.