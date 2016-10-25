Государство сократило задолженность по НДС до 16 млрд грн - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина сократила на сегодня задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость до 16 млрд грн. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Если на предыдущую отчетную дату у нас была задолженность по НДС 25 млрд, то сегодня, при очень ограниченных возможностях бюджета, задолженность по НДС сократилась до 16 млрд", - сказал он.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Нацсовета реформ, что Украина должна сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, потому что Украина не может и не будет жить на транши МВФ или Всемирного банка.