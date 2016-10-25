Держава скоротила заборгованість по ПДВ до 16 млрд грн - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна скоротила на сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість до 16 млрд грн. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
“Якщо на попередню звітну дату у нас була заборгованість по ПДВ 25 млрд, то на сьогодні, при дуже обмежених можливостях бюджету, заборгованість по ПДВ скоротилася до 16 млрд”, — сказав він.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Нацради реформ, що Україна має сконцентруватися на боротьбі з корупцією та залученням інвестицій, бо Україна не може і не буде жити на транші МВФ чи світового банку.