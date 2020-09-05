Государство рассчиталось с производителями "зеленой" электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" оплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 100% стоимости электроэнергии по "зеленому" тарифу, сгенерированной за 20 дней августа, сообщает Минэнерго, передает УНН.
"Наше общее достижение на рынке "зеленой" энергетики", - прокомментировали в ведомстве.
За этот период ГП "Гарантированный покупатель" приобрело в возобновляемой генерации около 704 тысяч МВт•ч экологически чистой электроэнергии общей стоимостью около 3,35 млрд грн и оплатило ее в полном объеме.
"Предприятие получило возможность провести расчеты, в том числе и благодаря инициативам и действиям Минэнерго - успешным переговорам и заключенному Меморандуму о взаимопонимании инвесторами в возобновляемую энергетику, разработанному закону, снижающему "зеленый" тариф, и другим мерам, принятым с целью урегулирования кризисных явлений на рынке электроэнергетики", - отметили в Минэнерго.
Напомним, подписание меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении тарифов было одной из главных задач и.о. Министра энергетики Ольги Буславець. Соответствующий меморандум был подписан в июне и утвержден Верховной Радой в июле. Экономия от снижения тарифов составляет 2 млрд грн ежегодно, что в свою очередь разблокировало возможность государства рассчитываться с "зелеными" производителями, которые ранее угрожали Украине международным арбитражем.