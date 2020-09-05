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Держава розрахувалась з виробниками “зеленої” електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Державне підприємство “Гарантований покупець” оплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел 100 % вартості електроенергії за “зеленим” тарифом, згенерованої за 20 днів серпня, повідомляє Міненерго, передає УНН.

Держава розрахувалась з виробниками “зеленої” електроенергії

“Наше спільне досягнення на ринку „зеленої“ енергетики”, — прокоментували у відомстві.

За цей період ДП “Гарантований покупець” придбало у відновлюваної генерації близько 704 тисяч МВт•год екологічно чистої електричної енергії загальною вартістю близько 3,35 млрд грн і оплатило її в повному обсязі.

“Підприємство отримало змогу провести розрахунки, зокрема, й завдяки ініціативам та діям Міненерго — успішним перемовинам та укладеному Меморандуму про порозуміння інвесторами у відновлювану енергетику, розробленому закону, що знижує „зелений“ тариф, та іншим заходам, вжитим з метою врегулювання кризових явищ на ринку електроенергетики”, — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, підписання меморандуму з виробниками “зеленої” електроенергії про зниження тарифів було одним з головних завдань в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець. Відповідний меморандум був підписаний у червні і затверджений Верховною Радою у липні. Економія від зниження тарифів становить 2 млрд грн щорічно, що своєю чергою розблокувало можливість держави розраховуватися з “зеленими” виробниками, які до того погрожували Україні міжнародними арбітражами.

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