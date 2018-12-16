Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко во время выступления по результатам Всеукраинского Православного Объединительного Собора отметил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви и никого силой не будут “приглашать” в созданную церковь, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
При этом Глава государства особо подчеркнул, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из РПЦ.
“У нас не было, нет и не будет государственной церкви. Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет „приглашать“ силой. Еще раз подчеркиваю, это — вопрос свободного выбора для каждого верующего”, — подчеркнул Петр Порошенко.
Президент также гарантирует, что: “власть будет уважать выбор тех, кто по тем или иным причинам решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ. Но так же гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую Украинскую Православную Поместную Церковь”.
Глава государства от всего украинского народа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за заботу об Украине.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Художественном Арсенале в Киеве.