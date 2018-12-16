Держава не буде втручатися в діяльність церкви - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко під час виступу за результатами Всеукраїнського Православного Об’єднавчого Собору наголосив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви і нікого силоміць не будуть “запрошувати” у новостворену церкву, інформує УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
При цьому Глава держави особливо підкреслив, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з РПЦ.
“У нас не було, нема і не буде державної церкви. Держава не буде втручатися в діяльність церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не „запрошуватиме“ силоміць. Ще раз наголошую, це — питання вільного вибору для кожного віруючого”, — підкреслив Петро Порошенко.
Президент також гарантує, що: “влада поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка буде зберігати єдність з РПЦ. Але так само гарантую, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити Єдину Українську Православну Помісну Церкву”.
Глава держави від усього українського народу подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за турботу про Україну.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у неділю, 16 грудня, проведе прес-конференцію у Мистецькому Арсеналі в Києві.