Держава не буде втручатися в діяльність церкви - Президент

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко під час виступу за результатами Всеукраїнського Православного Об’єднавчого Собору наголосив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви і нікого силоміць не будуть “запрошувати” у новостворену церкву, інформує УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.