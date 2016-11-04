Государство может получать от лотерейных операторов больше 300 млн грн ежегодно

Почему "Лото - Забаву" называют "Фабрикой миллионеров"?

Лотерея "Лото - Забава" - народная лотерея, признанная нашими игроками уже не один раз. Почему называется "Фабрикой миллионеров"? Потому что в Украине не существует ни одной лотереи, которая бы подарила такое большое количество миллионеров. На сегодняшний день, благодаря лотерее "Лото - Забава" в Украине появилось 255 миллионеров. Это люди которые выигрывали от 1 до 12 млн грн. Буквально в конце октября у нас было знаковое событие, мы зарегистрировали новый рекорд Украины. "Лото - Забава" признана лотереей, которая подарила Украине наибольшее количество миллионеров за всю историю. В тот день мы зафиксировали 252 миллионера. Однако уже через 20 минут после фиксации этого количества, у нас появился еще один миллионер и стало 253. На сегодня их уже 255 и я думаю, что до конца года будет установлен еще не один рекорд. Игроки доверяют и знают свою лотерею. Ей уже 17 лет и она является одной из самых опытных на территории Украины.

Как складывается судьба обладателей джекпотов?

У нас есть такой клуб, который называется "Клуб миллионеров "М.С.Л". Это собственно люди, которые выиграли миллион. Они обычные люди, для которых выиграть такую ​​большую сумму, кардинальное изменение всей жизни. Историй очень много и они очень разные. Украинцы любят тратить деньги, а наши истории свидетельствуют, что украинцы достаточно прагматичные и поэтому тратят средства на осуществление мечты, кругосветные путешествия, покупают квартиры или машины. Для кого-то такой выигрыш - это решение вопросов собственного здоровья или инвестиций в недвижимость. В общем, у наших победителей все складывается довольно хорошо.

Кроме обогащения игроков, какую функцию для государства выполняют лотереи?

Во всем мире лотереи создаются как один из источников финансирования социально важных проектов. Лотереи могут быть очень большой частью государственного бюджета. Например, в Австралии лотереи - это третья по поступлению статья государственных средств. Оперный театр в Сиднее, то есть их визитка, построен на средства от лотерей. В Англии за счет лотерей построена инфраструктура, снимаются почти все фильмы, и так в принципе по всему миру.

Украина не была исключением, потому что если взять историю создания лотерей, тогда еще советской Украины, то лотереи появилась тогда, когда появилась необходимость финансирования Олимпиады 80-х годов. И в то время была проблема, где взять деньги. Прогнозировалось, что для Олимпиады потребуется около 1 млн рублей, и в конце концов эта сумма увеличилась почти в три раза. И значительную часть покрыла именно лотерея.

Если брать современность, то, что делает "М.С.Л.", на самом деле, для нас это является философией. Мы понимаем, что лотереи и социально важная часть лотерейной деятельности это, собственно, суть лотерейной деятельности. Лотереи не могут существовать только, чтобы зарабатывать деньги, или чтобы радовать игроков. Это неотъемлемая часть лотерейной деятельности. Мы более десяти лет сотрудничаем с футбольным клубом "Динамо", уже 15 лет мы поддерживаем кинофестиваль "Молодость" и этот год не исключение. А наша самая большая гордость - это один из крупнейших ледовых дворцов страны "Ледограй", который мы построили несколько лет назад за собственный счет в Богуславе Киевской области. Теперь у простых детей есть возможность заниматься с профессиональными тренерами на профессиональной арене. Дети уже сегодня занимают первые места и мы гордимся, что мы можем быть частью спортивного будущего Украины.

Что будет если в государстве исчезнут лотереи?

Ко всему можно привыкнуть. Вопрос лишь в том, кто и что от этого потеряет. Если говорить об игроках, то для них это развлечение, возможность законно изменить свое финансовое положение, поэтому если человек живет в таком месте, где нельзя занимать высокую должность, то фактически лотереи это единственный законный способ изменить свой социальный финансовый статус. Если говорить о государстве, то это инструмент получить средства, де-факто инструмент перераспределения средств от граждан на счет государства. Это один из источников финансирования. И в то время, когда в Украине катастрофически не хватает средств на разного рода реформы, и социальная сфера страдает больше всего, лотереи могут и должны быть источником этого финансирования. Если его убрать, то например, об украинском кино мы говорить не сможем.

Упала популярность на лотереи за последние десять лет и почему?

На самом деле, если взять период с 2007 - 2008 годов и до 2014 года, то лотереи постоянно росли. Это был рынок, который постоянно развивался и в принципе мы были лидером инвестиций в развитие этого рынка. Мы инвестировали в развитие лотерей, сотрудничали с международными организациями, для того, чтобы придерживаться этих уровней качества. Но в 2015 году ситуация начала кардинально меняться.

Здесь нет вины операторов или игроков. Тут начало вмешиваться государство. Первое, что произошло - это изменение налогового законодательства, и худшее, что появилось, это налогообложение всех выигрышей. В мировой практике игрок платит налог с крупного выигрыша, который во много раз превышает выигрыш. В Украине же налогообложение начало действовать с 1 копейки. То есть вы купили билет за 5 грн, выиграли 5 грн, и вы должны заплатить 20% налога.

И еще хуже, что не гражданин должен заплатить, а государство обязало лотереи быть агентом. То есть лотереи выплачивают меньше игрокам и, конечно, что вся агрессия и непонимание ситуации направлено исключительно на оператора. Также была введена система двойного налогообложения операторов. Теперь на оператора накладываются два налога одновременно и деньги падают в общую суму всех налогов. На что они направляются, никто не знает. Для оператора бизнес стал практически не рентабельным, игроки не понимают почему они должны платить налоги и в результате этого рынок стал катастрофически падать. То есть продажи начали катастрофически уменьшаться и мы можем констатировать, что продажи уменьшились почти в 10 раз за последние годы.

Это лишь первая часть действий со стороны правительства, вторая часть пришла к нам совершенно неожиданно в сентябре прошлого года. Появился так называемый "санкционный список" компаний, которых обвиняют, что они финансируют РФ и фактически войну против Украины. В этот список попали два лотерейных оператора из трех, что есть на рынке.

По понятным причинам, без предупреждений и аргументаций. Мы обратились в судебном порядке, чтобы нам предоставили доказательства, почему именно так произошло и сейчас прошло много инстанций судов и нет никакого объяснения на основании чего мы были включены в этот список. После того, как мы получили письмо от СБУ, которые указали, что у них нет оснований для включения нас в список, появился новый список и снова со СМИ мы узнали, что мы в этом списке. Это все влияет на лотереи. Худшее, что можно сделать с лотереями - это подорвать доверие граждан, потому что мы понимаем, что лотерея - это шанс, удача и если люди перестают доверять честности операту, они просто перестают играть.

Взаимодействуют ли органы власти с операторами лотерей?

Сотрудничество государственных органов с лотереями складывается непросто. На самом деле, были несколько попыток наладить диалог. В 2014 году было организовано несколько круглых столов с участием представителей Минфина и лотерейных операторов, на которых обсуждались возможности развития лотерейного рынка, но к сожалению, дальше консультаций и использования отдельных озвученных пунктов дело не пошло.

На самом деле, у нас есть огромный опыт, мы имеем опыт сотрудничества с международными организациями, мы являемся членами Европейской ассоциации лотерей, мы являемся членами Международной ассоциации лотерей, есть многое, чем мы можем поделиться с государством, но к сожалению, у нас государственные органы не заинтересованы в развитии рынка. Сейчас все выглядит так, как будто государственные органы хотят зачистить все под одного оператора, который будет делать все, что захочет.

Какой объем рынка лотерей?

Если говорить об объеме рынка без вмешательства государства на уровне действий операторов на 2014 год, объем продаж только по "М.С.Л" составлял более 3, 5 млрд грн. Мы знаем и видим куда развиваться, потому что в нашей стране играет около 20% граждан, в развитых странах эта цифра на уровне 50- 60%.

Какой доход может получать государство от лотерей?

Если говорить о том периоде, когда лотереи могли нормально функционировать, а именно о 2013 - 2014 годах, то три оператора государственных лотерей отчисляли в государственный бюджет около 320 млн грн. Причем, около 300 млн грн отчисляли именно те операторы, которые сейчас находятся под санкциями. То есть государство теряет ежегодно, даже без того, чтобы операторы не росли, около 300 млн грн ежегодно. Уже 600 млн грн потеряло, так точно.

Что для этого нужно?

Во - первых, нужно привести в норму налоговое законодательство. Есть множество примеров, когда пробовали обложить маленькие выигрыши и ни к чему хорошему это не привело. Просто нужно взять мировой опыт, признать свои ошибки, изменить и продолжить нормально работать.

Во - вторых, нужно вывести использование государственных органов, как инструмента зачистки рынка. И в - третьих, существует законодательство, его нужно выполнять. Если оно не соответствует ожиданиям государства, его нужно менять в рабочем порядке. И если для всех будут одинаковые правила, то выигрывать будет тот, кто будет предлагать лучший сервис, и лучший продукт, но главное, что будет выигрывать и игрок и государство.