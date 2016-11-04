Держава може отримувати від лотерейних операторів більше 300 млн грн щороку

Чому “Лото — Забаву” називають “Фабрикою мільйонерів”?

Лотерея “Лото — Забава” — народна лотерея, визнана нашими гравцями вже не один раз. Чому називається “Фабрикою міліонерів”? Тому що в Україні не існує жодної лотереї, яка б подарувала таку велику кількість мільйонерів. На сьогоднішній день, завдяки лотереї “Лото — Забава” в Україні з’явилося 255 мільйонерів. Це люди які вигравали від 1 до 12 млн грн. Буквально в кінці жовтня у нас була знакова подія, ми зареєстрували новий рекорд України. “Лото — Забава” визнана лотереєю, яка подарувала Україні найбільшу кількість мільйонерів за всю історію. В той день ми зафіксували 252 мільйонера. Проте вже через 20 хвилин після фіксації цієї кількості, у нас з’явився ще один мільйонер і стало 253. На сьогодні їх вже 255 і я думаю, що до кінця року буде встановлено ще не один рекорд. Гравці довіряють і знають свою лотерею. Їй вже 17 років і вона є однією з найдосвідченіших на території України.

Як складається доля володарів джекпотів?

У нас є такий клуб, який називається “Клуб мільйонерів “М.С.Л” . Це власне люди, які виграли мільйон. Вони звичайні люди, для яких виграти таку велику суму, звісно що кардинальна зміна всього життя. Історій дуже багато і вони дуже різні. Українці люблять витрачати гроші, а наші історії засвідчують, що українці досить прагматичні і тому витрачають кошти на здійснення мрій, кругосвітні подорожі, купують квартири чи машини. Для когось такий виграш — це вирішення питань власного здоров’я чи інвестицій в нерухомість. Загалом, у наших переможців все складається досить гарно.

Крім збагачення гравців, яку функцію для держави виконують лотереї?

У всьому світі лотереї створюються як одне з джерел фінансування соціально важливих проектів. Лотереї можуть бути дуже великою частиною державного бюджету. Наприклад, в Австралії лотереї — це третя за надходженням стаття державних коштів. Оперний театр в Сіднеї, тобто їх візитівка, побудований на кошти від лотерей. В Англії за рахунок лотерей збудована інфраструктура, знімаються майже всі фільми, і так в принципі по всьому світу.

Україна не була виключенням, бо якщо взяти історію створення лотерей, тоді ще радянської України, то лотереї з’явилася тоді, коли з’явилася необхідність фінансування Олімпіади 80-х років. І в той час була проблема, де взяти гроші. Прогнозувалося, що для Олімпіади потрібно близько 1 млн рублів, і зрештою ця сума збільшилася майже в тричі. І значну частку покрила саме лотерея.

Якщо брати сучасність, те, що робить “М.С.Л.”, то насправді, для нас це є філософією. Ми розуміємо, що лотереї і соціально важлива частина лотерейної діяльності це, власне, суть лотерейної діяльності. Лотереї не можуть існувати лише, щоб заробляти кошти, або щоб радувати гравців. Це є невід’ємна частина лотерейної діяльності. Ми понад десять років співпрацюємо з футбольним клубом “Динамо”, вже 15 років ми підтримуємо найбільший кінофестиваль України “Молодість” і в цьому році не виключення. А сама наша найбільша гордість- це один з найбільших льодових палаців країни “Льодограй”, який ми збудували декілька років тому за власний кошт у Богуславі Київської області. Тепер у простих дітей є можливість займатися з професійними тренерами на професійній арені. Діти вже сьогодні займають перші місця і ми пишаємося, що ми можемо бути частиною спортивного майбутнього України.

Що буде якщо в державі зникнуть лотереї?

До всього можна звикнути. Питання лише в тому, хто і що від цього втратить. Якщо говорити про гравців, то для них це розвага, можливість законно змінити свій фінансовий стан, тому якщо людина живе у такому місці де не можна займати високу посаду, то фактично лотереї це єдиний законний спосіб змінити свій соціальний фінансовий статус. Якщо говорити про державу, то це інструмент отримати кошти, де-факто інструмент перерозподілу коштів від громадян на рахунок держави. Це одне з джерел фінансування. І в той час, коли в Україні катастрофічно не вистачає коштів на різного роду реформи, і соціальна сфера страждає найбільше, то лотереї можуть і мають бути джерелом цього фінансування. Якщо його прибрати, то наприклад, про українське кіно ми говорити не зможемо.

Чи впала популярність на лотереї за останні десять років і чому?

Насправді, якщо взяти період з 2007 — 2008 років і до 2014 року, то лотереї постійно зростали. Це був ринок, який постійно розвивався і в принципі ми були лідером інвестицій у розвиток цього ринку. Ми розвивали власну мережу, яка досить затратна з точки зору інвестування, яка гарантує підтримання гарантій якості. Ми інвестували у розвиток лотерей, співпрацювали з міжнародними організаціями, для того, щоб дотримуватися цих рівнів якості. Але у 2015 році ситуація почала кардинально мінятися.

Тут немає вини операторів чи гравців. Тут почала втручатися держава. Перше, що відбулося — це зміна податкового законодавства, і найгірше, що з’явилося, це оподаткування всіх виграшів. У світовій практиці гравець платить податок з крупного виграшу, який у багато разів перевищує виграш. В Україні ж оподаткування почало діяти з 1 копійки. Тобто ви купили квиток за 5 грн, виграли 5 грн, і ви маєте заплатити 20% податку.

І ще гірше, що не громадянин має заплатити, а держава забов’язала лотереї бути агентом. Тобто лотереї виплачують менше гравцям і, звісно, що вся агресія і нерозуміння ситуації направлена виключно на оператора. Також була введена система подвійного оподаткування операторів. Тепер на оператора накладаються два податки одночасно і кошти падають у загальну торбу всіх податків. На що вони спрямовуються, ніхто не знає. Для оператора бізнес став практично не рентабельним, гравці не розуміють чому вони мають платити податки і внаслідок цього ринок став катастрофічно падати. Тобто продажі почали зменшуватися катастрофічно і ми можемо констатувати, що продажі зменшилися майже в 10 разів за останні роки.

Це лише перша частинна дій з боку уряду, друга частина прийшла до нас зовсім не очікувано у вересні минулого року. З’явився так званий “санкційний список” компаній, яких обвинувачують, що вони фінансують РФ і фактично війну проти України. В цей список потрапили два лотерейних оператора з трьох, що є на ринку.

З зрозумілих причин, без попереджень і аргументацій. Ми звернулися у судовому порядку, щоб нам надали докази, чому саме так сталося і наразі пройшло багато інстанцій судів і немає жодного пояснення на підставі чого ми були включені до цього списку. Після того, як ми отримали листа від СБУ, які вказали, що в них немає підстав для включення нас в список, з’явився новий список і знову зі ЗМІ ми дізназналися, що ми в цьому списку. Це все впливає на лотереї . Найгірше, що можна зробити з лотереями — це підірвати довіру громадян, тому що ми розуміємо, що лотерея — це шанс, удача і якщо люди перестають довіряти чесності операту, вони просто перестають грати.

Що потрібно для розвитку лотерей в Україні?

По — перше, в Україні з 2012 року існує закон про лотереї. Але реально він не виконується держслужбовцями, в першу чергу Мінфіном. Закон вказує хто, як і де має діяти. Міністерство фінансів з 2012 року мало би розробити підзаконні акти на підставі яких повинні видаватися ліцензії, і будь яка компанія, яка буде відповідати вимогам закону, мала право проводити лотереї.

В принципі мова йде про те, що в цьому законі всі правила і норми, щоб ринок розвивався, нормально прописані. Його потрібно взяти і виконувати. Для того щоб, ринок розвився нормально, вся правоохоронна система і державний апарат не мають використовуватися бізнес структурами для зачистки ринку. Коли бізнес розвивається не за нормальними правилами, а шляхом впливу окремих структур для зачистки ринку, шляхом прибирання конкурентів з ринку, через включення їх до санаційних списків чи тиск правоохоронних органів і так далі — ринок нормально функціонувати не зможе. А коли відсутня конкуренція, то в першу чергу страждає гравець. Для того, щоб продукт був якісний, має бути врегульований конкурентний ринок.

Чи взаємодіють органи влади з операторами лотерей?

Співпраця державних органів з лотереями складається непросто. Насправді, були декілька спроб налагодити діалог. У 2014 році було організовано кілька круглих столів за участі представників Мінфіну і лотерейних операторів, на яких обговорювалися можливості розвитку лотерейного ринку, але, на жаль, далі консультацій і використання окремих озвучених пунктів справа не пішла.

Насправді, у нас є колосальний досвід, ми маємо досвід співпраці з міжнародними організаціями , ми є членами Європейської асоціації лотереї , ми є членами Міжнародної асоціації лотерей, є багато чого, чим ми можемо поділитися з державою, але на жаль, у нас державні органи не зацікавлені у розвитку ринку. Наразі все виглядає так, наче, державні органи хочуть зачистити все під одного оператора, який буде робити все, що захоче.

Який обсяг ринку лотерей?

Якщо говорити про об’єм ринку до втручання держави на рівні дій операторів на 2014 рік, об’єм продажів тільки по “М.С.Л” складав більше 3, 5 млрд грн. Ми знаємо і бачимо куди розвиватися, тому що в нашій країні грає близько 20% громадян, у розвинених країнах ця цифра на рівні 50- 60%.

Який дохід може отримувати держава від лотерей?

Якщо говорити про той період, коли лотереї могли нормально функціонувати, а саме про 2013 — 2014 роки, то три оператори державних лотерей відраховували до державного бюджету близько 320 млн грн. При чому, близько 300 млн грн відраховували саме ті оператори, що нині знаходяться під санкціями. Тобто наразі держава втрачає щороку, навіть без того, аби оператори не росли, близько 300 млн грн щороку. Вже 600 млн грн втратила, так точно.

Що для цього потрібно?

По — перше, потрібно привести до норми податкове законодавство. Є безліч прикладів світу, коли пробували оподаткувати маленькі виграші і ні до чого доброго це не призвело. Просто потрібно взяти світовий досвід, визнати свої помилки, змінити і продовжити нормально працювати.

По — друге, потрібно вивести використання державних органів , як інструменту зачистки ринку. І по — третє, існує законодавство, його потрібно виконувати. Якщо воно не відповідає очікуванням держави, його потрібно змінювати в робочому порядку. І якщо для всіх будуть однакові правила, то вигравати буде той, хто буде пропонувати кращий сервіс, і кращий продукт, але головне, що буде вигравати і гравець і держава.