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Государство контролирует большинство банковского бизнеса - это проблема: эксперт об украинских банках

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Проблемой украинского банковского бизнеса является то, что сейчас государственные банки контролируют 53% отрасли. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

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“Проблема заключается в том, что в украинском банковском бизнесе государство занимает чрезвычайно значительную часть. 53% украинского банковского бизнеса — это государственные банки. Такого нет в ни одной цивилизованной стране. Вообще в нормальных рыночных странах государственных банков нет вообще. Есть единственный банк, который является центральным банком и государственный он лишь условно. Это не не государственный банк с точки зрения правительства, это — абсолютно независимый орган. Но это — именно он определяет правила игры”, — объяснил эксперт.

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Он добавил, что “чисто государственных банков нигде нет — банки везде коммерческие”.

“То, с этой точки зрения, у нас есть большие вопросы относительно будущего украинской банковской системы”, — отметил Олег Пендзин.

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Что касается, собственно, технологичности и продвинутости украинской банковской отрасли, он отметил, что “на сегодняшний момент украинская банковская система с точки зрения цифровизации является достаточно современной и модерновой”.

“Европейские банки являются гораздо более консервативными с этой точки зрения. Но и более надежными, ведь эта скорость принятия решений и консервативность иногда играют роль якоря, который останавливает какие-то быстрые решения”, — отметил он.

“Но, тем не менее, мы должны понимать, что гораздо удобнее работать с украинской банковской системой”, — подчеркнул экономический эксперт Олег Пендзин.

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