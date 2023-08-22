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Держава контролює більшість банківського бізнесу – це проблема: експерт про українські банки

Держава контролює більшість банківського бізнесу – це проблема: експерт про українські банки

Київ • УНН

 • 1385730 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Проблемою українського банківського бізнесу є те, що наразі державні банки контролюють 53% галузі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Цитата

“Проблема полягає в тому, що в українському банківському бізнесі держава займає надзвичайно значну частину. 53% українського банківського бізнесу — це державні банки. Такого немає в жодній цивілізованій країні. Взагалі в нормальних ринкових країнах державних банків немає взагалі. Є єдиний банк, який є центральним банком й державний він лише умовно. Це не є державний банк з точки зору уряду, це — абсолютно незалежний орган. Але це — саме він визначає правила гри”, — пояснив експерт.

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Він додав, що “чисто державних банків ніде немає — банки всюди комерційні”.

“То, з цієї точки зору, у нас є великі питання щодо майбутнього української банківської системи”, — зазначив Олег Пендзин.

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Щодо, власне, технологічності та просунутості української банківської галузі, він зазначив, що “на сьогоднішній момент українська банківська система з точки зору цифровізації є достатньо сучасною та модерновою”.

“Європейські банки є набагато більш консервативними з цієї точки зору. Але й більш надійними, адже ця швидкість прийняття рішень й консервативність іноді відіграють роль якоря, який зупиняє якісь швидкі рішення”, — зазначив він.

“Але, тим не менше, ми повинні розуміти, що набагато зручніше працювати з українською банківською системою”, — підкреслив економічний експерт Олег Пендзин.

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