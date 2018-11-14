Госаудитор погорел на взятке от директора коммунального предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотрудник Государственной аудиторской службы в Сумской области разоблачен на взятке, которую он требовал у директора коммунального предприятия "Жилье-эксплуатация". Об этом сообщили УНН в полиции.
Как сообщили агентству, задержанным оказался замначальника отдела Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы Украины в Сумской области. Он подозревается в вымогательстве и полученныи неправомерной награды в размере 5500 грн. За эти деньги выявленные правонарушения должны были "исчезнуть" с аудиторской проверки.
Уголовное производство открыли по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение взятки.
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Как сообщал УНН, 11 октября правоохранители в Сумской области задержали группу сотрудников полиции за вымогательство от водителей-нарушителей взяток.
А 24 сентября сотрудники СБУ разоблачили председателя одного из городских лечебно-квалификационных комиссий Сумской области на вымогательстве 140 тыс. грн от участника боевых действий за предоставление ему группы инвалидности, на которую тот имел право.