На Сумщині група поліцейських вимагала "відкупні" у водіїв-порушників

Так, до Сумського управління ДВБ НПУ надійшла інформація щодо неправомірних дій окремих співробітників ГУНП. Повідомлялося про неодноразові факти вимагання та отримання хабарів працівниками сектору реагування патрульної поліції.

Під час перевірки з'ясувалося, що до протиправної діяльності причетні четверо співробітників поліції, троє з яких займають керівні посади. Патрулюючи автошляхи, вони зупиняли водіїв, які порушили ПДР. Замість складання відповідних протоколів, вимагали й отримували хабар: від кількох сотень гривень до кількох тисяч.

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"Приміром, з 50-річного мешканця області, якого суд позбавив права керування на 6 років, а він знову сів за кермо та ще й напідпитку, поліцейські запросили 6 тисяч гривень. Отримавши від порушника частину суми, хабарники "пояснили", що він платитиме їм щомісячно по 600 гривень, інакше доведеться відповідати за керування транспортним засобом без прав", – розповіли у департаменті.

Слідчий відділ управління СБУ розпочав кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України – це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

"Лейтенант, два капітани та майор поліції були затримані працівниками внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП Сумщини, УСБУ та прокуратури області відразу після одержання фігурантами змови чергової частини хабара від водія-порушника. Готується оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу", – зазначили у департаменті.

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Нагадаємо, у Донецькій області затримали поліцейського за вимагання та отримання від підприємця 200 тисяч грн хабара за відкриття кримінального провадження щодо крадіїв врожаю.