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Депутата міськради на Прикарпатті викрили на 1,5 млн грн хабара

Депутата міськради на Прикарпатті викрили на 1,5 млн грн хабара

Київ • УНН

 • 10445 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Прикарпатті поліція викрила депутата міської ради в одержанні 1,5 мільйона гривень хабара. Про це повідомляє прес-служба місцевого управління поліції, передає УНН.

Як встановили правоохоронці, група осіб налагодила схему систематичного вимагання та одержання хабарів від юридичних та фізичних осіб за виділення чи надання в оренду земельних ділянок. Поліція встановила причетність до цього злочину депутата однієї із міських рад та колишнього працівника правоохоронного органу.

Повідомляється, що ці особи вимагали від представника комерційної структури 50 тисяч євро хабаря за винесення на розгляд сесії міської ради питання та прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки під будівництво заводу з переробки відходів.

У фігурантів була умова — кошти представник комерційної структури повинен залишити у заздалегідь обумовленому місці. Щоб убезпечити себе від викриття правоохоронцями, депутат залучив до злочинної схеми посередника, колишнього працівника правоохоронного органу. Після вирішення погоджувальної процедури виділення земельної ділянки, останній повинен був забрати 1,5 млн грн хабара та розподілити між усіма учасниками “схеми”.

“Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Івано-Франківської області за участю КОРД провели заходи по затриманню фігуранта. Останній, зрозумівши, що викритий правоохоронцями, здійснив спробу наїзду на поліцейських та втік з місця події”, — повідомили у поліції.

Під час втечі останній “скинув” кошти у придорожню лісосмугу. У пакунку виявили відсутність 106 тисяч гривень від загальної суми хабаря. Поліція вважає, що посередник залишив цю суму собі для подальшої можливості переховуватися від правоохоронних органів. Водночас у приміщенні міської ради було виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Триває проведення слідчих дій та заходи для встановленню місця перебування фігурантів, які зараз переховуються від слідства. Правопорушникам повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України та судом оголошено у розшук.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі затримали на хабарі 25 тисяч доларів адвоката.

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