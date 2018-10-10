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Депутата горсовета на Прикарпатье разоблачили на взятке в 1,5 млн грн

Депутата горсовета на Прикарпатье разоблачили на взятке в 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10444 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. На Прикарпатье полиция разоблачила депутата городского совета в получении 1,5 миллиона гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции, передает УНН.

Как установили правоохранители, группа лиц наладила схему систематического вымогательства и получения взяток от юридических и физических лиц за выделение или предоставления в аренду земельных участков. Полиция установила причастность к этому преступлению депутата одного из городских советов и бывшего сотрудника правоохранительного органа.

Сообщается, что эти лица требовали от представителя коммерческой структуры 50 тысяч евро взятки за вынесение на рассмотрение сессии городского совета вопроса и принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка под строительство завода по переработке отходов.

У фигурантов было условие - деньги представитель коммерческой структуры должен оставить в заранее обусловленном месте. Чтобы обезопасить себя от разоблачения правоохранителями, депутат привлек к преступной схемы посредника, бывшего работника правоохранительного органа. После решения согласительной процедуры выделения земельного участка, последний должен был забрать 1,5 млн грн взятки и распределить между всеми участниками "схемы".

"Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Ивано-Франковской области с участием КОРД провели мероприятия по задержанию фигуранта. Последний, поняв, что разоблачен правоохранителями, совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия", - сообщили в полиции.

Во время побега последний "сбросил" средства в придорожную лесополосу. В пакете обнаружили отсутствие 106 тысяч гривен от общей суммы взятки. Полиция считает, что посредник оставил эту сумму себе для дальнейшей возможности скрываться от правоохранительных органов. В то же время в помещении городского совета были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Продолжается проведение следственных действий и меры по установлению места пребывания фигурантов, которые сейчас скрываются от следствия. Правонарушителям сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины и судом объявлен в розыск.

Как сообщал УНН, в Днепре задержали на взятке 25 тысяч долларов адвоката.

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