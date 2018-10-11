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В Сумской области группа полицейских требовала "откупные" у водителей-нарушителей

В Сумской области группа полицейских требовала "откупные" у водителей-нарушителей

Киев  •  УНН

 • 12679 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители в Сумской области задержали группу сотрудников полиции за вымогательство от водителей-нарушителей взяток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Так, в Сумское управление ДВБ НПУ поступила информация о неправомерных действиях отдельных сотрудников ГУНП. Сообщалось о неоднократных фактах вымогательства и получения взяток сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции.

Во время проверки выяснилось, что к противоправной деятельности причастны четверо сотрудников полиции, трое из которых занимают руководящие должности. Патрулируя автодороги, они останавливали водителей, нарушивших ПДД. Вместо составления соответствующих протоколов, требовали и получали взятки: от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч.

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"К примеру, с 50-летнего жителя области, которого суд лишил права управления на 6 лет, а он снова сел за руль и еще и навеселе, полицейские запросили 6 тысяч гривен. Получив от нарушителя часть суммы, взяточники "объяснили", что он будет платить им ежемесячно по 600 гривен, иначе придется отвечать за управление транспортным средством без прав", – рассказали в департаменте.

Следственный отдел Управления СБУ начал уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины – это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

"Лейтенант, два капитана и майор полиции были задержаны сотрудниками внутренней безопасности НПУ, ГУНП Сумской области, УСБУ и прокуратуры области сразу после получения фигурантами заговора очередной части взятки от водителя-нарушителя. Готовится объявление им подозрения и избрание меры пресечения", – отметили в департаменте.

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Напомним, в Донецкой области задержали полицейского за вымогательство и получение от предпринимателя 200 тысяч грн за открытие уголовного производства в отношении воров урожая.

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