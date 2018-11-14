Держаудитор погорів на хабарі від директора комунального підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітника Державної аудиторської служби у Сумські області викрито на хабарі, якого він вимагав у директора комунального підприємства "Житло-експлуатація". Про це УНН повідомили у поліції.
Як повідомили агентству, затриманим виявився заступник начальник відділу Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби України у Сумській області. Він підозрюється у вимаганні та одержані неправомірної нагороди у розмірі 5500 грн. За ці гроші виявлені правопорушення мали "зникнути" з аудиторської перевірки.
Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст. 368 ККУ – одержання хабара.
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Як повідомляв УНН, 11 жовтня правоохоронці у Сумській області затримали групу співробітників поліції за вимагання від водіїв-порушників хабарів.
А 24 вересня співробітники СБУ викрили голову однієї із міських лікарсько-кваліфікаційних комісій Сумської області на вимаганні 140 тис. грн від учасника бойових дій за надання йому групи інвалідності, на яку той мав право.