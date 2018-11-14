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Держаудитор погорів на хабарі від директора комунального підприємства

Держаудитор погорів на хабарі від директора комунального підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітника Державної аудиторської служби у Сумські області викрито на хабарі, якого він вимагав у директора комунального підприємства "Житло-експлуатація". Про це УНН повідомили у поліції.

Як повідомили агентству, затриманим виявився заступник начальник відділу Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби України у Сумській області. Він підозрюється у вимаганні та одержані неправомірної нагороди у розмірі 5500 грн. За ці гроші виявлені правопорушення мали "зникнути" з аудиторської перевірки.

Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст. 368 ККУ – одержання хабара.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За хабар 200 тисяч гривень судитимуть заступника мера Чернівців

Як повідомляв УНН, 11 жовтня правоохоронці у Сумській області затримали групу співробітників поліції за вимагання від водіїв-порушників хабарів. 

А 24 вересня співробітники СБУ викрили голову однієї із міських лікарсько-кваліфікаційних комісій Сумської області на вимаганні 140 тис. грн від учасника бойових дій за надання йому групи інвалідності, на яку той мав право.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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