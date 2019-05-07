Депутату Яготинского горсовета сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во вторник прокурором Киевской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) депутату городского совета, который в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и стал причиной гибели двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.
Напомним, 32-летний депутат органа местного самоуправления 6 мая около 19:00, находясь пьяным за рулем автомобиля за пределами г. Яготин совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом.
От полученного удара водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте происшествия.
Досудебное расследование продолжается.
За указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.