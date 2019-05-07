Депутату Яготинської міськради повідомлено про підозру у вчинені смертельної ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У вівторок прокурором Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) депутату міської ради, який в стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху та спричинив загибель двох людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Київської області.
Нагадаємо, 32- річний депутат органу місцевого самоврядування 6 травня близько 19:00, перебуваючи п’яним за кермом автомобіля за межами м. Яготин здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом.
Від отриманого удару водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події.
Досудове розслідування триває.
За вказаний злочин йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.