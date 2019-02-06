Депутату в Киевской области сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении депутату Васильковского городского совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Прокуратурой области в уголовном производстве, зарегистрированном по материалам Управления защиты экономики в Киевской области, сообщается о подозрении депутату Васильковского городского совета Киевской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.369, ч.2 ст.190 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый, будучи руководителем общества и предоставляя юридические услуги побудил физическое лицо к предоставлению неправомерной выгоды судье Васильковского горрайонного суда.
"Речь идет о сумме в размере 800 долларов США за которые, якобы, должны были ускорить рассмотрение искового заявления, однако данные средства подозреваемый присвоил себе", - добавили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность к совершению уголовного преступления других сотрудников общества.
Напомним, сообщено о подозрении двум депутатам Горского городского совета.