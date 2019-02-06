Депутату на Київщині повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру депутату Васильківської міської ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служба прокуратури області.
"Прокуратурою області у кримінальному провадження, зареєстрованому за матеріалами Управління захисту економіки в Київській області, повідомлено про підозру депутату Васильківської міської ради Київської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.369, ч.2 ст.190 КК України", - повідомили у прокуратурі.
Під час розслідування встановлено, що підозрюваний, будучи керівником товариства та надаючи юридичні послуги підбурив фізичну особу до надання неправомірної вигоди судді Васильківського міськрайонного суду.
"Йдеться про суму в розмірі 800 доларів США за які, нібито, мали пришвидшити розгляд позовної заяв, однак вказані кошти підозрюваний присвоїв собі", - додали у прокуратурі.
Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність до вчинення кримінальних правопорушеннь інших працівників товариства.
Нагадаємо, повідомлено про підозру двом депутатам Гірської міської ради.