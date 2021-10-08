Депутатский корпус выразил соболезнования близким погибшего нардепа Полякова

Детали

В частности, депутаты от “Слуги народа” Александр Качура, Юлия Гришина, Максим Бужанский, Александра Кинзбурская, Павел Сушко, Гео Лерос, Галина Янченко и Виталий Безгин в своих социальных сетях выразили соболезнования близким и семье умершего коллеги.

Народный депутат Александр Качура сообщил, что смерть политика констатировали в 2:45 сегодня.

Народные депутаты от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, и Виктория Сюмар в своих соцсетях выразили соболезнования близким.

“Еще вчера мы общались, раз на внеочередном заседании, Антон был одним из инициаторов его созыва. Заседание было безрезультатным, поскольку монобильшинство не собралось и мы еще говорили, как же продвигать социальные и пенсионные вопросы в повестку дня... Не укладывается в голове”, — написала в своем Facebook Ирина Геращенко.

Народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина в своем Facebook написала, что экипаж патрульной полиции остановил такси за нарушение правил дорожного движения, в котором находился нардеп в 2:10. Уже в 2:45 была констатирована смерть Антона Полякова.

Свои соболезнования также выразил нардеп от “Голоса” Рустем Умеров.

Что было раньше

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть.

Как заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, причины смерти народного депутата Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.