Депутаты, которые не попали в обновленную партию Ляшко, оказались прогульщиками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В понедельник, 10 июня, "Радикальная партия Олега Ляшко" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. В обновленный список не попало 6 народных депутатов из 19 действующих ее представителей в Совете, передает УНН.
Так, под флагом политической силы в следующий состав парламента пойдут такие действующие представители РПЛ Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Александр Гулак, Валерия Заружко, Алексей Кириченко, Олег Куприенко, Алексей Ленский, Денис Силантьев.
Не попали в обновленный список: Василий Амельченко, Оксана Корчинский, Игорь Попов, Сергей Рыбалка, Юрий Чижмарь, Юрий-Богдан Шухевич.
Примечательно, что некоторые депутаты, которые не попали в обновленной РПЛ, являются ярыми прогульщиками заседаний Верховной Рады Украины.
Так, к примеру, за время своей депутатской каденции нардеп Амельченко пропустил 16,1% голосований в ВР, депутат Корчинский - 30,8%, Попов - 36%, Чижмарь - 18%, Шухевич - 52,7%, Рыбалка - 23 7%. Об этом свидетельствуют данные портала ВРУ.
Более того, по данным аналитиков портала Опора, за время своей депутатской каденции Амельченко голосовал против фракции 15 раз, Корчинский - 28 раз, Попов - 7 раз, Чижмарь 17 раз, Шухевич - 25 раз, Рыбалка - 12 раз.
Напомним, Рыбак оказался в ТОПе самых худших представителей Днепропетровской области в Раде.
По прогнозам экспертов, "радикал" все равно будет пытаться попасть в парламент и возможно по 39 округу в Днепропетровской области.
Шансы политика на получение мандата в очередной раз политологи, правда, оценивают как мизерные.