Депутати, які не потрапили до оновленої партії Ляшка, виявилися прогульниками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У понеділок, 10 червня, "Радикальна партія Олега Ляшка" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. До оновленого списку не потрапило 6 народних депутатів із 19 чинних її представників у Раді, передає УНН.
Так, під прапором політичної сили до наступного складу парламенту підуть такі чинні представники РПЛ: Олег Ляшко, Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, Сергій Скуратовський, Дмитро Лінько, Альона Кошелєва, Віктор Вовк, Олександр Гулак, Валерія Заружко, Олексій Кириченко, Олег Купрієнко, Олексій Ленський, Денис Силантьєв.
Не потрапили до оновленого списку: Василь Амельченко, Оксана Корчинська, Ігор Попов, Сергій Рибалка, Юрій Чижмарь, Юрій-Богдан Шухевич.
Примітно, що деякі депутати, які не потрапили до оновленої РПЛ, є затятими прогульниками засідань Верховної Ради України.
Так, до прикладу, за час своєї депутатської каденції нардеп Амельченко пропустив 16,1% голосувань у ВР, депутат Корчинська - 30,8%, Попов - 36%, Чижмарь - 18%, Шухевич - 52,7%, Рибалка - 23,7%. Про це свідчать дані порталу ВРУ.
Ба більше, за даними аналітиків порталу Опора, за час своєї депутатської каденції Амельченко голосував проти фракції 15 разів, Корчинська - 28 разів, Попов - 7 разів, Чижмарь 17 разів, Шухевич - 25 разів, Рибалка - 12 разів.
Нагадаємо, Рибалка опинився в ТОПі найгірших представників Дніпропетровської області в Раді.
За прогнозами експертів, "радикал" все одно буде намагатися потрапити в парламент і можливо по 39 округу в Дніпропетровській області.
Шанси політика на отримання мандата в черговий раз політологи, щоправда, оцінюють як мізерні.