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Депутаты Полтавского облсовета планируют требовать отчет председателя совета

Депутаты Полтавского облсовета планируют требовать отчет председателя совета

Киев  •  УНН

 • 6044 просмотра

В пятницу, 3 мая, на выездной сессии Полтавского областного совета, которая пройдет в Миргороде, депутаты намерены требовать отчет от председателя облсовета Александра Беленького по фактам масштабных финансовых и должностных злоупотреблений со стороны руководства и аппарата облсовета. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Руслан Ляшко, передает УНН.

По словам Ляшко, причиной возмущения депутатского корпуса Полтавщины стала информация постоянной Комиссии облсовета по вопросам бюджета и управления имуществом о результатах первого этапа ревизии эффективности использования средств областного бюджета.

"Как показала и задокументировала Комиссия, расходы на ремонт сессионного зала здания облсовета в Полтаве уже завышены более чем в 13 раз от первоначально декларированных - с 15 млн грн до 66 млн грн. В результате стоимость "ремонта" одного рабочего места депутата облсовета с закупкой новой мебели обойдется налогоплательщикам более чем в 30 000 долларов - и это в стране, воюет ", - сообщил депутат.

Также, по словам депутата, руководству облсовета обвиняют неэффективны кадровые назначения, привели к падению финансовой дисциплины, рост кредиторской задолженности. Также депутат предполагает участие председатель облсовета в правонарушениях по которым НАБУ обвиняет экс

"Считаем руководителя Полтавской ОГА Валерия Головко., Что ответственность за все перечисленные выявленные нарушения и злоупотребления лежит прежде всего на голове Полтавского облсовета Александре Беленькая.

Между тем бюджетная комиссия облсовета приступила к ревизии использования средств областного бюджета, затраченных на реализацию целевой программы "Окружающая среда - 2021", в частности, так называемое "расчистки русел рек" и строительство гидротехнических сооружений. А это сотни миллионов гривен.

Члены бюджетной комиссии Полтавского облсовета, считают, что вопрос об ответственности за выявленные злоупотребления со стороны руководства облсовета уже не лежит в политической плоскости, а является процессом сугубо в русле уголовного права и уголовной ответственности ", - считает депутат Ляшко.

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