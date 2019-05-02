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Депутати Полтавської облради планують вимагати звіт голови ради

Депутати Полтавської облради планують вимагати звіт голови ради

Київ • УНН

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У п'ятницю, 3 травня, на виїзній сесії Полтавської обласної ради, яка пройде в Миргороді, депутати мають намір вимагати звіт від голови облради Олександра Біленького за фактами масштабних фінансових і посадових зловживань з боку керівництва і апарату облради. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив депутат Руслан Ляшко, передає УНН

За словами Ляшко, причиною обурення депутатського корпусу Полтавщини стала інформація постійної Комісії облради з питань бюджету та управління майном про результати першого етапу ревізії ефективності використання коштів обласного бюджету.

“Як виявила і задокументувала Комісія, витрати на ремонт сесійної зали будівлі облради в Полтаві вже завищені більш ніж в 13 разів від спочатку декларованих — з 15 млн грн до 66 млн грн. В результаті вартість „ремонту“ одного робочого місця депутата облради із закупівлею нових меблів обійдеться платникам податків більш ніж в 30 тисяч доларів — і це в країні, що воює”, — повідомив депутат.

Також, за словами депутата, керівництву облради закидають неефективні кадрові призначення, що призвели до падіння фінансової дисципліни, зростання кредиторської заборгованості. Також депутат припускає участь керівника Облради у правопорушення за якими НАБУ обвинувачує екс-голови Полтавської ОДА Валерія Головка.

“Вважаємо, що відповідальність за всі перераховані виявлені порушення і зловживання лежить перш за все на голові Полтавської облради Олександрі Біленькому.

Тим часом бюджетна Комісія облради приступила до ревізії використання коштів обласного бюджету, витрачених на реалізацію цільової програми „Довкілля — 2021“, зокрема, на так зване „розчищення русел річок“ і будівництво гідротехнічних споруд. А це сотні мільйонів гривень.

Члени бюджетної комісії Полтавської облради, вважають, що питання про відповідальність за виявлені зловживання з боку керівництва облради вже не лежить в політичній площині, а є процесом суто в руслі кримінального права та кримінальної відповідальності”, — вважає депутат Ляшко.

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