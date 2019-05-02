Депутати Полтавської облради планують вимагати звіт голови ради

У п'ятницю, 3 травня, на виїзній сесії Полтавської обласної ради, яка пройде в Миргороді, депутати мають намір вимагати звіт від голови облради Олександра Біленького за фактами масштабних фінансових і посадових зловживань з боку керівництва і апарату облради. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив депутат Руслан Ляшко, передає УНН.