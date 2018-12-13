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Депутаты планируют внедрить принудительную химическую кастрацию для педофилов

Киев • УНН

 • 21217 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Законопроект, предусматривающий добровольную химическую кастрацию педофилов, хотят дополнить изменениями, которые будут предусматривать принудительную кастрацию, в случае повторного совершения сексуального надругательства над ребенком. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил соавтор законопроекта, народный депутат Украины Борислав Розенблат.

Депутаты планируют внедрить принудительную химическую кастрацию для педофилов

"Ко второму чтению мы уже планировали такой шаг, если это уже второй раз, то будет принудительная кастрация. Человек, у которого действительно болезнь, она настроена на совершение преступлений и для него будет принудительная. Думаю, что мы усилим ответственность уже между первым и вторым чтением. Я поддерживаю принудительную кастрацию", - сказал Розенблат.

По его словам, около 70% педофилов повторно совершают преступление.

"Где-то 70% тех людей, которые попали один раз за решетку, они повторяют это преступление. Поэтому зачем подвергать опасности наших детей", - отметил Розенблат.

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Он добавил, что практика химической кастрации существует во многих европейских странах.

"Такая практика существует во многих европейских странах. Если человек хочет выйти досрочно, проходит спецоперация и выходит. Это болезнь. С одной стороны мне жаль этих мужчин, я понимаю, что это детородный орган, а с другой стороны - это жизнь детей, ни в чем не виноваты, а на их жизнь и будущее посягают. А сколько потом суицидов эти дети делают", - сказал Розенблат.

Сейчас, по словам нардепа, законопроект прошел стадию слушаний в комитете и готовится к первому чтению.

Справка УНН: Принудительная кастрация используется в Польше, в некоторых штатах США, в Казахстане, в Германии, в Индии, в Канаде, в Китае, в Чехии, в Швейцарии, в Японии, в Швеции.

Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

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