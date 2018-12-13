Депутаты планируют внедрить принудительную химическую кастрацию для педофилов

"Ко второму чтению мы уже планировали такой шаг, если это уже второй раз, то будет принудительная кастрация. Человек, у которого действительно болезнь, она настроена на совершение преступлений и для него будет принудительная. Думаю, что мы усилим ответственность уже между первым и вторым чтением. Я поддерживаю принудительную кастрацию", - сказал Розенблат.



По его словам, около 70% педофилов повторно совершают преступление.



"Где-то 70% тех людей, которые попали один раз за решетку, они повторяют это преступление. Поэтому зачем подвергать опасности наших детей", - отметил Розенблат.



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Он добавил, что практика химической кастрации существует во многих европейских странах.



"Такая практика существует во многих европейских странах. Если человек хочет выйти досрочно, проходит спецоперация и выходит. Это болезнь. С одной стороны мне жаль этих мужчин, я понимаю, что это детородный орган, а с другой стороны - это жизнь детей, ни в чем не виноваты, а на их жизнь и будущее посягают. А сколько потом суицидов эти дети делают", - сказал Розенблат.



Сейчас, по словам нардепа, законопроект прошел стадию слушаний в комитете и готовится к первому чтению.



Справка УНН: Принудительная кастрация используется в Польше, в некоторых штатах США, в Казахстане, в Германии, в Индии, в Канаде, в Китае, в Чехии, в Швейцарии, в Японии, в Швеции.



Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.