Депутати планують впровадити примусову хімічну кастрацію для педофілів

"До другого читання ми вже планували такий крок: якщо це вже другий раз, то буде примусова кастрація. Людина, в якої дійсно хвороба, вона налаштована на скоєння злочинів і для неї буде примусова. Думаю, що ми посилимо відповідальність вже між першим і другим читанням. Я підтримую примусову кастрацію", - сказав Розенблат.



За його словами, близько 70% педофілів повторно вчиняють злочин.



"Десь 70% тих людей, які потрапили один раз за грати, вони повторюють цей злочин. Тому навіщо піддавати небезпеці наших дітей", - зазначив Розенблат.



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Він додав, що практика хімічної кастрації існує в багатьох європейських країнах.



"Така практика існує в багатьох європейських країнах. Якщо людина хоче вийти достроково, проходить спецоперацію і виходить. Це хвороба. З одного боку мені шкода цих чоловіків, я розумію, що це дітородний орган, а з іншого боку – це життя дітей, які ні в чому не винні, а на їх життя та майбутнє зазіхають. А скільки потім суїцидів ці діти роблять", - сказав Розенблат.



Наразі, за словами нардепа, законопроект пройшов стадію комітетських слухань і готується до першого читання.



Довідка УНН: Примусова кастрація використовується у Польщі, у деяких штатах США, у Казахстані, у Німеччині, у Індії, у Канаді, у Китаї, у Чехії, у Швейцарії, у Японії, у Швеції.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.