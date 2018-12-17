Депутаты в Полтавской области в третий раз не смогли запретить "ночной" алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Депутатам Кременчугского городского совета не удалось принять решение о запрете продажи алкоголя ночью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Сообщается, что это уже третья попытка властей Кременчуга установить временные ограничения по продаже алкоголя.
В прошлом году вопрос решался в судебной плоскости. Тогда суд отменил ночной запрет на продажу алкоголя.
Как писал УНН, в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя не оправдала.
В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, нелегальный бизнес умело обходит такие запреты.
Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.
На местах, тем временем, признали, что даже в случае принятия решения о ночных ограничениях на торговлю алкоголем, эффективных механизмов контроля за выполнением таких табу нет.
Отметим, что эксперты в один голос говорят о неэффективности политики запретов в вопросах снижения потребления алкоголя. Наоборот, любые ограничения, лишь провоцируют нелегальную торговлю спиртным.