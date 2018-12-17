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Депутати на Полтавщині втретє не змогли заборонити “нічний” алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Депутатам Кременчуцької міської ради не вдалося ухвалити рішення про заборону продажу алкоголю вночі, передає УНН із посиланням на прес-службу міськради.

Депутати на Полтавщині втретє не змогли заборонити “нічний” алкоголь

Повідомляється, що це вже третя спроба влади Кременчука встановити часові обмеження з продажу алкоголю.

Минулого року питання вирішувалося у судовій площині. Тоді суд скасував нічну заборону на продаж алкоголю.

Як писав УНН, в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв себе не виправдала.

У квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право вводити тимчасові обмеження на продаж алкоголю в стаціонарних точках торгівлі. Однак, нелегальний бізнес вміло обходить такі заборони.

Більш того, раніше у низці українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.

На місцях, тим часом, визнали, що, навіть у разі прийняття рішення про нічні обмеження на торгівлю алкоголем, ефективних механізмів контролю за виконанням таких табу не мають.

Зауважимо, що експерти в один голос говорять про неефективність політики заборон у питаннях зниження споживання алкоголю. Навпаки, будь-які обмеження, лише провокують нелегальну торгівлю спиртним

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