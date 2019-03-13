Депутата приговорили к штрафу за незадекларированные квартиры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В луганской области депутат горсовета не сообщил НАПК о том, что приобрел объекты недвижимости. Суд признал его виновным и наложил штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

Сообщается, что депутат Сватовского городского совета Луганской области приобрел в течение 2017-2018 годов две квартиры, стоимость которых составляет 155 тыс. грн и 526 тыс. грн соответственно, и не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это нарушает требования ч. 2 ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Суд, согласившись с прокурором, признал депутата виновным в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля), и наложил взыскание в виде штрафа.

Как сообщал УНН, директор филармонии насчитывал премии подчиненной жене и дочери.

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