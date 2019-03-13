Депутата приговорили к штрафу за незадекларированные квартиры

Сообщается, что депутат Сватовского городского совета Луганской области приобрел в течение 2017-2018 годов две квартиры, стоимость которых составляет 155 тыс. грн и 526 тыс. грн соответственно, и не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это нарушает требования ч. 2 ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Суд, согласившись с прокурором, признал депутата виновным в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля), и наложил взыскание в виде штрафа.

Как сообщал УНН, директор филармонии насчитывал премии подчиненной жене и дочери.