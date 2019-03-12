Директор філармонії нараховував премії підлеглій дружині та дочці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Директор Луганської обласної філармонії протягом року нараховував премії своїй дружині та дочці, які працювали під його керівництвом. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, яке вбачає у діях чиновника прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, передає УНН.
За даними НАЗК, директор філармонії Ігор Шаповалов протягом березня 2017 - березня 2018 років в умовах реального конфлікту інтересів нараховував дружині та дочці премії.
НАЗК вбачає у цих діях адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.
Нагадаємо, прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів потрапило у ТОП-10 порушень антикорупційного законодавства.