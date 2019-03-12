Директор филармонии насчитывал премии подчиненной жене и дочери

По данным НАПК, директор филармонии Игорь Шаповалов течение марта 2017 - марта 2018 годов в условиях реального конфликта интересов насчитывал жене и дочери премии.

Назка видит в этих действиях административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, принятие решений в условиях реального конфликта интересов попало в ТОП-10 нарушений антикоррупционного законодательства.