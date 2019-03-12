Директор филармонии насчитывал премии подчиненной жене и дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Директор Луганской областной филармонии в течение года насчитывал премии своей жене и дочери, которые работали под его руководством. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам противодействя коррупции, которое видит в действиях чиновника принятия решений в условиях конфликта интересов, передает УНН.
По данным НАПК, директор филармонии Игорь Шаповалов течение марта 2017 - марта 2018 годов в условиях реального конфликта интересов насчитывал жене и дочери премии.
Назка видит в этих действиях административное правонарушение, связанное с коррупцией.
Напомним, принятие решений в условиях реального конфликта интересов попало в ТОП-10 нарушений антикоррупционного законодательства.