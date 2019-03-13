Депутата засудили до штрафу за незадекларовані квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Луганщині депутат міськради не повідомив НАЗК про те, що придбав об’єкти нерухомості. Суд признав його винним і наклав штраф. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
Повідомляється, що депутат Сватівської міської ради Луганської області придбав упродовж 2017-2018 років дві квартири, вартість яких складає 155 тис. грн і 526 тис. грн відповідно, і не повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані. Це порушує вимоги ч. 2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції".
Суд, погодившись з прокурором, визнав депутата винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 2 ст. 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю), та наклав стягнення у виді штрафу.
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