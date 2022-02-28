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Депутат Госдумы и член КПРФ осудил войну против Украины

Депутат Госдумы и член КПРФ осудил войну против Украины

Киев • УНН

 • 183700 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Депутат Госдумы от Республики Бурятия и Член КПРФ Вячеслав Мархаев осудил нападение России на Украину. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Депутат принимает признание независимости так называемых “ДНР” и “ЛНР”, но констатирует, что Россия таким образом оправдала начало войны против Украины.

Цитата

“К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем другой замысел и план, который сначала скрывался, и в итоге — мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижение собственных интересов посредством смены законной власти в неугодных им странах, захват новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим ближайшим соседом”.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.

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