Депутат Держдуми і член КПРФ засудив війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Депутат Держдуми від Республіки Бурятія та Член КПРФ В'ячеслав Мархаєв засудив напад Росії на Україну. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
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Депутат схвалює визнання незалежності так званих “ДНР” і “ЛНР”, але констатує, що Росія таким чином виправдала початок війни проти України.
Цитата
“На мій великий жаль, вся кампанія з визнання ДНР та ЛНР мала зовсім інший задум і план, який спочатку приховувався, і в результаті — ми опинилися у стані повномасштабного протистояння та війни між двома державами. Я засуджую невиправдану стратегію Заходу, їхню політику подвійних стандартів, просування власних інтересів за допомогою зміни законної влади в неугодних їм країнах, захоплення нових територій під неправдивими гаслами захисту демократії. Засуджую і керівництво Росії, яке почало використовувати ті самі методи подвійних стандартів. Під егідою визнання ДНР і ЛНР ми приховали плани розв’язання повномасштабної війни з нашим найближчим сусідом”.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакиному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України запровадили військовий стан.
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