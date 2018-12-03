Денисовой стало плохо во время выступления Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой стало плохо в прямом эфире программы “Свобода слова” во время выступления президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНН.
После того как Людмиле Денисовой стало плохо, ее быстро вывели из зала для оказания помощи, а президент прокомментировал случившееся. По его мнению, такая ситуация является следствием напряженной работы Уполномоченного, связанной с освобождением украинских военнопленных. После комментария президента, Денисова достаточно быстро вернулась в студию и заверила всех, что чувствует себя хорошо.
Напоминаем, украинских военнопленных моряков в “Лефортово” разбрасывают по одному в двухместные камеры. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире ICTV.