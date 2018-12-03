Денісовій стало зле під час виступу Президента

Після того як Людмилі Денісовій стало зле, її швидко вивели з зали для надання допомоги, а президент прокоментував те, що сталось. На його думку, така ситуація є наслідком напруженої роботи Уповноваженого, пов’язаної зі звільненням українських військовополонених. Після коментаря президента, Денісова досить швидко повернулась до студії і запевнила всіх, що почувається добре.

Нагадуємо, українських військовополонених моряків у “Лєфортово” розкидають по одному у двомісні камери. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі ICTV.