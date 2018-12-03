Денисова не может посетить украинских моряков в СИЗО Москвы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский Омбудсмен пока не может посетить военнопленных моряков в российских СИЗО, поскольку разрешение на это должен дать следователь, однако его еще не назначили. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.