Денисова не может посетить украинских моряков в СИЗО Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский Омбудсмен пока не может посетить военнопленных моряков в российских СИЗО, поскольку разрешение на это должен дать следователь, однако его еще не назначили. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я договариваюсь с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека РФ, чтобы она способствовала моему посещению. Но решение примет следователь. Как только будет известна его фамилия, я обязательно к нему обращусь, и как только будет получено такое разрешение, я сразу поеду к нашим морякам", - отметила Омбудсмен.
По ее словам, РФ до сих пор не определилась, кто именно будет следователем по делу о задержанных украинских моряках.
При этом она добавила, что "статус задержанных - это статус военнопленных".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.