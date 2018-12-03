Денісова не може відвідати українських моряків у СІЗО Москви

"Я домовляюсь з Тетяною Москальковою, яка уповноважена з прав людини РФ, щоб вона сприяла моєму відвідуванню. Але рішення прийме слідчий. Як тільки буде відоме його прізвище, я обов’язково до нього звернусь, і як тільки буде отриманий такий дозвіл, я одразу поїду до наших моряків", - зазначила Омбудсмен.

За її словами, РФ досі не визначилась, хто саме буде слідчим у справі щодо затриманих українських моряків.

При цьому вона додала, що "статус затриманих – це статус військовополонених".

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.