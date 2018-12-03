Денісова не може відвідати українських моряків у СІЗО Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Український Омбудсмен поки не може відвідати військовополонених моряків у російських СІЗО, оскільки дозвіл на це має дати слідчий, однак його ще не призначили. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Я домовляюсь з Тетяною Москальковою, яка уповноважена з прав людини РФ, щоб вона сприяла моєму відвідуванню. Але рішення прийме слідчий. Як тільки буде відоме його прізвище, я обов’язково до нього звернусь, і як тільки буде отриманий такий дозвіл, я одразу поїду до наших моряків", - зазначила Омбудсмен.
За її словами, РФ досі не визначилась, хто саме буде слідчим у справі щодо затриманих українських моряків.
При цьому вона додала, що "статус затриманих – це статус військовополонених".
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.