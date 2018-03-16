День выборов: россиян не пустят голосовать в посольства и консульства на территории Украины

КИЕВ. 16 марта. УНН. В день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.