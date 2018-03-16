День выборов: россиян не пустят голосовать в посольства и консульства на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - написал Аваков.
Указано, что доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.
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МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.
Как сообщал УНН, ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" обещают блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта в день выборов президента РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, если Россия не откажется от проведения выборов на территории оккупированного Крыма и Донбасса, то и выборы в диппредставительствах РФ проведены не будут.