День виборів: росіян не пустять голосувати в посольства і консульства на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять в дипломатичні установи Росії на території України, окрім тих, хто має дипломатичні паспорти. Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах", - написав Аваков.
Зазначено, що доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.
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МВС звертається до дипломатів і громадянам Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.
Як повідомляв УНН, ВО “Свобода”, “Правий сектор” і “Національний корпус” обіцяють блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня у день виборів президента РФ.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що, якщо Росія не відмовиться від проведення виборів на території окупованого Криму і Донбасу, то і вибори у диппредставництвах РФ проведені не будуть.