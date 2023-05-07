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День семейного равенства и Всемирный день сирот СПИДа: что отмечаем и кого чествуем сегодня

Киев • УНН

 • 2068874 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, Международный день семейного равенства, День осведомленности о раке мочевого пузыря, а также Всемирный день сирот СПИДа, сообщает УНН.

Международный день семейного равенства отмечается в первое воскресенье мая. Цель этого дня - необходимость защиты прав семей независимо от их структуры, состава или сексуальной ориентации. Этот день признает разнообразие семей во всем мире и способствует их равным правам.

Также сегодня День осведомленности о раке мочевого пузыря. Цель события – повысить осведомленность о раке мочевого пузыря, а также информировать о его причинах, симптомах и лечении.

С 2002 года по инициативе Ассоциации François-Xavier Bagnoud установлен Всемирный день сирот СПИДа. В первой декаде мая по всей планете проводятся различные мероприятия, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению детей, у которых один или оба родителя умерли от СПИДа.

В православном церковном календаре 7 мая это День великомученика Саввы Стратилата. Был римским воеводой. За свое благочестие получил от Господа дар исцелять людей и изгонять бесов. Однако, был замучен за свою веру и утоплен в реке Тибр.

Также сегодня день памяти святого мученика Евсевия.

Евсевий был одним из тех, кто стал свидетелем пыток святого Георгия Победоносца. Вместе с еще 40 людьми он видел чудесное исцеление Георгия. За веру во Христа Евсевия казнили.
Народный праздник 7 мая называют Евсеев день.

В этот день наши предки сеяли овес. По народной примете считается, что если в этот день съесть блюдо из овса, то будет крепкое здоровье.

Именины 7 мая празднуют Валентин, Евсей, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Алексей, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Елизавета, Регина.

Украинские Национальные Новости

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