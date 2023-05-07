День сімейної рівності та Всесвітній день сиріт СНІДу: що відзначаємо та кого вшановуємо сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні, 7 травня, Міжнародний день сімейної рівності, День обізнаності про рак сечового міхура, а також Всесвітній день сиріт СНІДу, повідомляє УНН.
Міжнародний день сімейної рівності відзначається в першу неділю травня. Мета цього дня - необхідність захисту прав сімей незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє їх рівним правам.
Також сьогодні День обізнаності про рак сечового міхура. Мета події – підвищити обізнаність про рак сечового міхура, а також інформувати про його причини, симптоми та лікування.
З 2002 року за ініціативи Асоціації François-Xavier Bagnoud встановлено Всесвітній день сиріт СНІДу. У першій декаді травня по всій планеті проводяться різноманітні заходи аби привернути увагу до важкого становища дітей, у яких один або обоє батьків померли від СНІДу.
У православному церковному календарі 7 травня це День великомученика Сави Стратилата. Був римським воєводою. За свою благочестивість отримав від Господа дар зцілювати людей та виганяти бісів. Однак, був закатований за свою віру та втоплений у річці Тібр.
Також сьогодні день пам'яті святого мученика Євсевія.
Євсевій був одним із тих, хто став свідком тортур святого Георгія Побідоносця. Разом із ще 40 людьми він бачив чудесне зцілення Георгія. За віру в Христа Євсея стратили.
Народне свято 7 травня називають Євсєєв день.
В цей день наші предки сіяли овес. За народною прикметою вважається, що коли у цей день з’їсти страву з вівса, то буде міцне здоров’я.
Іменини 7 травня святкують Валентин, Євсей, Іван, Леонтій, Лонгін, Неон, Олексій, Пасикрат, Сава, Станіслав, Хома, Єлизавета, Регіна.