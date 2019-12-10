День прав человека отмечают сегодня

День прав человека отмечается 10 декабря - именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

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По данным ООН, это - эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.