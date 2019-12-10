День прав людини відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. День прав людини відзначають щороку 10 грудня, повідомляє УНН.
День прав людини відзначається 10 грудня - саме в цей день в 1948 році Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.
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За даними ООН, це - епохальний документ, в якому були проголошені невід'ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового або іншого становища.