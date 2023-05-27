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День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины. Что еще отмечают 27 мая

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины. Что еще отмечают 27 мая

Киев • УНН

 • 1042190 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Профессиональный праздник людей причастных к изданию и распространению книг был введен в 1999 году, и ежегодно отмечается в третью субботу мая, пишет УНН.

Детали

По некоторым данным первые печатные станки в Украине могли появиться еще в XV веке. Официально же считается, что первая типография на территории современной Украины была основана во Львове Иваном Федоровичем. Она действовала в течение 1573-1575 годов. А первой книгой изданной в Украине считается «Апостол», который был напечатан в 1574 году.

Произведением печатного искусства в Украине называют Острожскую Библию, которая была издана в 1581 году.

Также 27 мая называют Днем рождения скотча – липкой ленты, которая нам дость часто нужна в повседневной жизни. Именно 27 мая 1930 года американец Ричард Дрю получил патент на свое изобретение. Первый скотч производился на целлофановой основе из каучука, смол и масел.

Еще 27 мая это Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров, День защиты от солнца.

По церковному календарю 27 мая это день памяти мученика Исидора. Он жил в ІІІ веке на острове Хиос. За веру в Иисуса Христа Исидора схватили, подвергли страшным пыткам и даже отрезали язык. Однако и после этого он не отрекся от своей веры, и его зарубили мечом. Считается, что вода из источника, в который бросили тело мученика, впоследствии стала целебной.

Именины 27 мая празднуют Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян, Александр, Иван.

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