День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины. Что еще отмечают 27 мая

Детали

По некоторым данным первые печатные станки в Украине могли появиться еще в XV веке. Официально же считается, что первая типография на территории современной Украины была основана во Львове Иваном Федоровичем. Она действовала в течение 1573-1575 годов. А первой книгой изданной в Украине считается «Апостол», который был напечатан в 1574 году.

Произведением печатного искусства в Украине называют Острожскую Библию, которая была издана в 1581 году.

Также 27 мая называют Днем рождения скотча – липкой ленты, которая нам дость часто нужна в повседневной жизни. Именно 27 мая 1930 года американец Ричард Дрю получил патент на свое изобретение. Первый скотч производился на целлофановой основе из каучука, смол и масел.

Еще 27 мая это Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров, День защиты от солнца.

По церковному календарю 27 мая это день памяти мученика Исидора. Он жил в ІІІ веке на острове Хиос. За веру в Иисуса Христа Исидора схватили, подвергли страшным пыткам и даже отрезали язык. Однако и после этого он не отрекся от своей веры, и его зарубили мечом. Считается, что вода из источника, в который бросили тело мученика, впоследствии стала целебной.

Именины 27 мая празднуют Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян, Александр, Иван.