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День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. Що ще відзначають 27 травня

Київ • УНН

 • 1042192 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Професійне свято людей причетних до видання та розповсюдження книг було запроваджене у 1999 році, і щорічно відзначається у третю суботу травня, пише УНН.

Деталі

За деякими даними перші друкарські верстати в Україні могли з’явитися ще в XV столітті. Офіційно ж вважається, що перша друкарня на теренах сучасної України була заснована у Львові Іваном Федоровичем. Вона діяла протягом 1573-1575 років. А першою книгою виданою в Україні вважається «Апостол», який був надрукований 1574 році.

Витвором друкарського мистецтва в Україні називають Острозьку Біблію, яка була видана у 1581 році.

Також 27 травня називають Днем народження скотча – липкої стрічки, яка нам дость часто потрібна у повсякденному житті. Саме 27 травня 1930 року американець Річард Дрю отримав патент на свій винахід. Перший скотч вироблявся на целофановій основі з каучуку, смол та олій.

Ще 27 травня це Всесвітній день інтер’єру та День дизайнера інтер’єрів, День захисту від сонця.

За церковним календарем 27 травня це день пам’яті мученика Ісидора. Він жив у ІІІ столітті на острові Хіос. За віру в Ісуса Христа Ісидора схопили, піддали страшним тортурам і навіть відрізали язика. Однак і після цього він не зрікся своєї віри, і його зарубали мечем. Вважається, що вода з джерела, у яке кинули тіло мученика, згодом стала цілющою.

Іменини 27 травня святкують Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян, Олександр, Іван.

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