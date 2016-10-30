День Крыма состоялся в Финляндии

В субботу, 29 октября в Хельсинки состоялся День Крыма, в рамках которого были показаны кинофильмы крымской тематики.

Так, был продемонстрирован документальный фильм "Крым. Сопротивление", посвященный хронике незаконной оккупации АРК Россией в феврале 2014 года, а также три художественные короткометражные ленты молодого крымскотатарского украинского режиссера Наримана Алиева.

Среди присутствующих на мероприятии дипломаты, представители финского общества, а также украинской общины Финляндии.

В частности, во время скайп-конференции с главой Меджлиса Рефатом Чубаровым участники мероприятия обсудили преследования украинцев и крымских татар в Крыму после оккупации полуострова РФ, а также пути возвращения Крыма под контроль Украины.