День Криму відбувся у Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Посольство України у Фінляндії, Товариство українців у Фінляндії за сприяння Міністерства інформаційної політики України провели у Гельсінкі День Криму. Про це повідомляє прес-служба посольства, передає УНН.
У суботу 29 жовтня у Гельсінкі відбувся День Криму, у рамках якого було показано кінофільми кримської тематики.
Так, було продемонстровано документальний фільм “Крим. Спротив”, присвячений хроніці незаконної окупації АРК Росією у лютому 2014 року, а також три художні короткометражні стрічки молодого кримськотатарського українського режисера Наримана Алієва.
Серед присутніх на заході були дипломати, представники фінляндського суспільства, а також української громади Фінляндії.
Зокрема під час скайп-конференції з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим учасники заходу обговорили переслідування українців та кримських татар у Криму після окупації півострову РФ, а також шляхи повернення Криму під контроль України.